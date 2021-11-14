Основою популяризації науки в Україні має стати підвищення престижу професії вченого, що можливо тільки за умови достатнього рівня фінансування науки в державі. На цьому наголосив заступник Міністра освіти і науки з євроінтеграції Олексій Шкуратов під час онлайн-брифінгу “Говоримо про науку!”, що відбувся в МОН з нагоди Всесвітнього дня науки, пише “Я и Закон”.

https://yaizakon.com.ua/mon-planuye-pidvishhiti-prestizhnist-profesiyi-naukovtsya/

Під час заходу експерти обговорювали питання популяризації науки в українському суспільстві: розвиток обізнаності, діалог із суспільством, відтворення наукового потенціалу тощо.

“Популяризація науки залежить насамперед від розвитку самої науки. На жаль, наразі українська наука не може похвалитися системними результатами на високому світовому рівні. Звісно, точково, в деяких сферах ми бачимо значні результати, але говорити про системність зарано. Це відбувається у зв’язку з тим, що у нас тотальне недофінансування наукових досліджень й усієї наукової сфери. Тому фінансування – це першочерговий етап, який дозволить нам і розвивати науку, і в підсумку підвищити престижність професії вченого. А вже підвищення престижності буде однією з основ для популяризації науки”, – зазначив Олексій Шкуратов.

Заступник Міністра освіти і науки з цифрової трансформації Артур Селецький розповів під час брифінгу про ті інструменти, які зараз створюються у МОН для популяризації та цифровізації науки в Україні. Зокрема, йшлося про Національну електронну наукову інформаційну систему, положення про яку нещодавно було оприлюднено для громадського обговорення.

“У науковців було багато різноманітних сайтів, платформ, і вони намагалися рухатися за своїми процесами, шукати інформацію, відкриваючи один, другий, третій, четвертий. І ми зрозуміли, що це треба об’єднувати в єдину платформу і робити зручний інструмент, який дасть можливість вченим, не відвідуючи різні сайти, мати доступ, наприклад, до своїх наукових праць чи пошукати, що є в інших”, – пояснив Артур Селецький.

За його словами, одним з перших кроків буде створення на платформі профілю науковця та зручного функціоналу для пошуку робіт. Відтак платформа розвиватиметься, і в підсумку має містити інформацію також про всі наукові установи, лабораторії, інфраструктуру тощо.

“Для науковця це буде єдиний простір, де він зможе відпрацювати всі свої робочі процеси: від подання дисертації до пошуку необхідних даних. А для держави це буде інструмент, щоб подивитися, наскільки наука буде готова до тих чи інших змін. Наприклад, ми завтра кажемо: Україна хоче розвиватися в ракетобудуванні. Ми одразу ж зможемо подивитися аналітичні дані, чи взагалі наша наука готова до цього, або ж потрібно збільшувати наукові потужності”, – повідомив заступник Міністра з цифрової трансформації.

Артур Селецький також розказав про запуск веб-платформи “Наука і бізнес” – цифрового інструменту для взаємодії між вченими та підприємцями . Він відзначив, що платформа є тим продуктом, який допоможе в майбутньому робити науку для бізнесу, а бізнес для науки. Такий синергетичний елемент дозволить вийти на нові рівні розвитку науки в Україні.