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Депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа», бывший телеведущий Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап, сообщает Радио Свобода.

На сайте парламента указано, что Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе. В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика», хотя сама признавалась, что «слабо видит себя в этом».

Издание сообщает, что еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка и предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября этого года, ее резюме модели были удалены из соответствующих сайтов.


В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина» и недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

Сейчас девушка фотографируется на фоне Верховной Рады и жалуется на то, что ничего не успевает.

Ресторатор и телеведущий Николай Тищенко попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от «Слуги народа», одержав победу на 219 избирательном округе в Киеве.

Сейчас он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры и пятеро помощников: двое работающих по срочному трудовому договору на постоянной основе, а трое - на общественных началах.

Ранее Нардеп Тищенко нахамил журналистке.
ForUm

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