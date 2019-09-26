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США расширили санкции за поставку топлива вооруженным силам России в Сирии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США, передает «Европейская правда».

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список одну организацию, трое физических лиц и пять судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, чтобы облегчить доставку авиатоплива российским силам, которые действуют в Сирии», - говорится в сообщении.

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как утверждается, является подставной компанией «Совфрахта», а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов.

«Совфрахт» стоит по схеме уклонения от санкций, организованной выше указанными тремя лицами, чтобы облегчить поставки авиатоплива российским силам, действующим в Сирии в поддержку правительства Асада.

В черный список также внесены судна «Язь», «Сиг,» Судак»,» Пассат « и ВОТ-2077.

«Минфин нацелен на схему уклонения от санкций, которая включает подставные компании, судна и заговорщиков, которые способствовали незаконной передачи авиатоплива российским военным в Сирии.  Деспотический режим Асада находится под международной вниманием за использование химического оружия и совершение зверств против невинных сирийских гражданских лиц», - сказал Сигал Манделькер, заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки. 

«США полны решимости отрезать доступ к международной финансовой системе для тех, кто сговорился нарушить наши санкции, в том числе и для тех, кто позволяет вести жестокую военную машину в Сирии», – отметил он.
ForUm

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