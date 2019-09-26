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В Бердянске 6 октября состоится крестный ход «Под покровом Богородицы».

Фото: eparhiya.com.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии, начало крестного хода - в 14.15.

Ход пройдет по маршруту: Никольский храм (Мелитопольское шоссе, возле старого кладбища) – место строительства собора в честь иконы Богоматери «Троеручица-Бердянская» - кафедральный собор Рождества Христова.

В молитвенном шествии примут участие чудотворные местночтимые иконы Богородицы из всех районов Бердянской епархии.

В шествии примет участие главная святыня Приазовья - образ Божией Матери «Троеручица – Бердянская»,  находящаяся в кафедральном соборе Бердянска.
ForUm

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