В Бердянске 6 октября состоится крестный ход «Под покровом Богородицы».
Фото: eparhiya.com.ua
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии, начало крестного хода - в 14.15.
Ход пройдет по маршруту: Никольский храм (Мелитопольское шоссе, возле старого кладбища) – место строительства собора в честь иконы Богоматери «Троеручица-Бердянская» - кафедральный собор Рождества Христова.
В молитвенном шествии примут участие чудотворные местночтимые иконы Богородицы из всех районов Бердянской епархии.
В шествии примет участие главная святыня Приазовья - образ Божией Матери «Троеручица – Бердянская», находящаяся в кафедральном соборе Бердянска.
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