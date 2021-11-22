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На Закарпатье сотни верующих Украинской Православной Церкви прошли 30 км крестным ходом из Ужгорода к Домбокскому женскому монастырю.

Фото: скрин видео. Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, молитвенное шествие прошло в ночь с 21 на 22 ноября.

Верующих прошли крестным ходом от кафедрального Крестовоздвиженского собора Ужгорода в Домбокский женский монастырь, чтобы поклониться чудотворной иконе «Скоропослушница», находящейся в монастыре.

«Сотни верующих отправляются в молитвенный ночной крестный ход ради спасения своих душ», – сообщает епархия.

Молитвенное шествие прошло по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

В день праздника иконы Божией Матери «Скоропослушница» в монастыре состоялась праздничная Божественная литургия.
ForUm

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