Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен, сообщило концертное агентство «Мельница», занимавшееся организацией мероприятия.

«В связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине, по независящим от организатора и артиста причинам киевский концерт Эроса Рамазотти, заявленный на 8 октября 2019 года во Дворце Спорта – не состоится», - говорится в сообщении.

Организаторы пообещали вернуть деньги купившим билеты на шоу. Возврат стартовал 25 сентября и продлится до 10 декабря.