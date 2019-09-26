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Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен, сообщило  концертное агентство «Мельница», занимавшееся организацией мероприятия.

«В связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине, по независящим от организатора и артиста причинам киевский концерт Эроса Рамазотти, заявленный на 8 октября 2019 года во Дворце Спорта – не состоится», - говорится в сообщении.

Организаторы пообещали вернуть деньги купившим билеты на шоу. Возврат стартовал 25 сентября и продлится до 10 декабря.  
ForUm

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