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В Кремле обратили внимание на то, что в тексте Минских соглашений нет пунктов, указывающих на возможность реализовать инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко о направлении белорусских миротворцев для контроля ситуации на украинско-российской границе на Донбассе.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Лукашенко, передает Интерфакс.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что предложение белорусского лидера является новым. «В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса», - сказал Песков. Он добавил, что пока мнение участников конфликта по данному поводу неизвестно.

Ранее в четверг президент Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы, если на то будет согласие сторон конфликта.

Источник в трехсторонней контактной группе по Украине сообщил, что предложение Лукашенко по Донбассу всерьез не рассматривается.  
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