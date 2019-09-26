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Киевский апелляционный суд вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 30 сентября. Судебную повестку опубликовал «Урядовый курьер».

«Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019», - говорится в повестке.

Четвертый избранный Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.

4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.

В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича. Согласно приговору суда срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Всего подано 5 апелляционных жалоб.

Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
ForUm

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