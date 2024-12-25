Президент Джо Байден комутував вироки для 37 осіб на федеральному смертному вироці, замінивши їх на довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Це сталося частково внаслідок опору з боку колишнього президента Дональда Трампа, який обіцяв "рішуче відстоювати" практику смертної кари.

Трамп різко розкритикував крок Байдена, наголосивши, що це вчинок, який заподіює біль родинам жертв злочинів. Він зазначив, що ці зміни не мають сенсу і підривають можливість справедливості для жертв. "Джо Байден щойно пом’якшив вироки 37 найгіршим вбивцям у нашій країні", – написав він у своїй соціальній мережі.

Трамп займається питанням повернення смертної кари на федеральному рівні і планує ініціювати новий процес після свого вступу на посаду. Також він висловив намір, щоб Міністерство юстиції розпочало переслідування смертної кари в справах про "насильницьких злочинців, вбивць і монстрів".

Це питання вже обговорюють експерти, які зауважують, що реалізація його планів може бути складною через законодавчі обмеження. Однак, Трамп підкреслив свою стійку підтримку смертної кари, навіть під час своєї виборчої кампанії.

Згідно з опитуваннями все більшої кількості американців, підтримка смертної кари зменшується. Проте, питання про її використання залишається временем на політичній арені США.

Байден залишив трьох осіб на смертному вироці, серед яких Dylann Roof, відомий як убивця дев’яти членів церкви в Південній Кароліні, і Dzhokhar Tsarnaev, один із організаторів теракту на Бостонському марафоні 2013 року.