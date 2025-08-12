﻿
Війна

Окупанти активно просуваються поблизу Добропілля на Донеччині, – DeepState

Станом на вечір 11 серпня російська окупаційна армія просунулася біля сіл Кучерів Яр та Золотий Колодязь у Донецькій області. Ці населені пункти розташовані поблизу міста Добропілля. Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

За цією інформацією, росіяни продовжують просуватися поблизу села Майське.

"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим незгодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається", — йдеться у повідомлені.

Як зазначив волонтер Сергій Стерненко, росіянам вдалося прорвати фронт на 10 кілометрів біля Добропілля.

"Траса "Добропілля-Краматорськ" перерізана та перебуває під контролем росіян у районі села Нововодяне. Ситуація критична", — повідомив він.

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку росіяни 23 рази намагалися йти вперед на позиції українських військ біля населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Бійці ЗСУ відбили 18 атак, бої тривають.

Також військові зупинили дві атаки РФ на Торецькому напрямку. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУДонеччинавійна в Україніагресія рф
