Мерц проведе переговори щодо України перед зустріччю Трампа та Путіна

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив міжнародних партнерів на віртуальні переговори, які відбудуться у середу, 13 серпня 2025 року.

Про це повідомив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус, передає Укрінформ.

За його словами, учасники обговорять ситуацію в Україні у світлі запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем - подальший тиск на Росію, підготовка можливих мирних переговорів, а також питання територіальних претензій та безпеки.

У "круглих столах" різного формату візьмуть участь керівники Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентка Європейської комісії, президент Європейської ради, генсек НАТО, а також президент і віцепрезидент США.

