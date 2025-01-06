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Президент США Джо Байден оголосив про заборону на видобуток нафти та газу в океані на більшій частині узбережжя країни, включаючи Атлантичне узбережжя, Східну частину Мексиканської затоки, а також узбережжя Каліфорнії, Орегону та Вашингтона. Ця заборона охоплює понад 625 мільйонів акрів океану.

Про це повідомляє BBC News та ABC News. Байден зазначив, що його рішення відображає думки прибережних спільнот, бізнесу та відпочивальників, які вважають, що видобуток нафти може завдати непоправної шкоди екосистемам.

Заборона не має терміну дії, що ускладнить її скасування новим президентом США Дональдом Трампом, який обіцяв скасувати екологічні політики Байдена. Байден діє на підставі Закону про континентальний шельф 1953 року, який дозволяє президентам забороняти видобуток у певних районах.

Байден підкреслив, що не потрібно вибирати між захистом навколишнього середовища та економічним зростанням, зазначивши, що його дії сприятимуть збереженню природних ресурсів.
ForUm

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