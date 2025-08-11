Олександр Зінченко може опинитися у турецькому гранді

Турецький "Фенербахче" зробив пропозицію лондонському "Арсеналу" щодо гравця збірної України Олександра Зінченка. Про це повідомляє турецьке видання TRT Spor.

За даними видання, головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью хоче, щоби Олександр Зінченко приєднався до команди.

Португальський фахівець планує використовувати українця у півзахисті.

Журналіст Серкан Хамзаоглу повідомляв у соцмережі X, що спортивний директор канарок Девін Озек зустрічався зі своїм лондонським колегою Андреа Бертою, щоб обговорити можливий трансфер Зінченка.

Повідомлялося, що "Арсенал" готовий розпрощатися із 28-річним Зінченком за приблизно €15 млн.

Олександр Зінченко виступає за "Арсенал" із 2022 року. Його контракт чинний до літа 2026 року.

За "канонірів" українець провів 91 матч. У минулому сезоні Олександр виходив на поле у футболці "Арсеналу" у 23 матчах у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.