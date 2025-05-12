Байдену час піти: Демократична партія вимагає від експрезидента повної відставки

Повернення колишнього президента США Джо Байдена у публічний простір викликало хвилю обурення серед значної частини Демократичної партії. Багато "емократів", як їх називає Politico, вимагають, щоб експрезидент назавжди залишив політичну арену та пішов на пенсію, заявляючи про нагальну потребу у "свіжих обличчях", аби вивести партію з політичного глухого кута.

Цей зростаючий гнів став особливо очевидним після нещодавнього інтерв'ю Байдена, де він визнав свою відповідальність за повернення нинішнього президента Дональда Трампа до влади. Хоча він і захищав своє рішення залишатися в перегонах минулого року, це зізнання, схоже, лише посилило невдоволення всередині партії.

"Кожен виступ Байдена – це ще тиждень або місяць, коли нам доводиться його виправдовувати та нагадувати, що нас знову переміг Трамп. Йому час піти", – заявив демократичний стратег Чак Роча, висловлюючи поширену думку. Численні представники партії прагнуть повного відходу Байдена, вважаючи його присутність затяжним тягарем та нагадуванням про минулі поразки.

Проте, не всі у партії поділяють це радикальне бачення. Дехто з демократів все ж вбачає цінність у поверненні Байдена до публічного простору, але підкреслює необхідність більш зваженого та конструктивного підходу до його меседжів. "Я вважаю, що ми перебуваємо на неймовірному зламі — як нація, як світ, — і такі люди як Джо Байден можуть додати цінності до цієї розмови, коли він зосереджується на конструктивності", — прокоментувала Ешлі Етьєн, старша радниця Байдена.

Повідомляється, що найближчим часом у колишнього президента не заплановано публічних заходів, що може свідчити про спробу охолодити градус напруги. Це слідує за низкою його нещодавніх появ, включаючи інтерв'ю BBC від 7 травня, де він назвав підхід Дональда Трампа щодо війни Росії проти України "сучасною політикою умиротворення". Раніше, 20 квітня, видання The Hill також повідомляло про критику Байдена з боку членів Демократичної партії за його повторну появу на політичній арені. 1 Його перша публічна промова після відходу з Білого дому відбулася 15 квітня, де він різко критикував дії нової адміністрації, не називаючи Трампа на ім'я.

Поточна ситуація свідчить про глибокий розкол у Демократичній партії щодо ролі її ветеранів та необхідності оновлення перед майбутніми політичними викликами.