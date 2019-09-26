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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ очень хочет окончания войны на Донбассе. Это произошло во время их знакомства 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил Зеленский в эфире 112 Украина. 

«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что: «Я хочу познакомиться. И хочу вам сказать, что мы очень хотим, чтобы закончилась война на Донбассе» и поздравил меня с обменом (обменом пленных 35 на 35, - ред.)», - рассказал президент. 

Зеленский ответил, что Украина делает все для достижения мира, предложил ему вернуть украинские земли и обменять пленных.

«Если вы готовы, то давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей», - рассказал украинский лидер, цитируя сказанное в разговоре с Лавровым. 

Зеленский рассказал о том, что в диалоге подчеркнул, что хочет остановить убийства украинских военных и других граждан. 

Президент отметил, что беседа была очень короткой. 

Напоминаем, президент Украины приехал в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
ForUm

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