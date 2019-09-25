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Служба безопасности Украины намерена вернуть под свое управление Службу внешней разведки, которая с 2004 года является самостоятельным органом.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственный источники, отметив, что соответствующий проект уже находится в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Для справки: Главное управление разведки в составе Службы безопасности Украины было создано в 1991 году. В 1999 году получило статус Главного управления "Р" СБУ. В феврале 2004 года Указом президента Украины на базе Главного управления разведки и Главного управления "Р" был создан Департамент разведки СБ Украины.

С 14 октября 2004 года, в связи с подписанием Указа президента Украины "О Службе внешней разведки Украины", служба функционирует как самостоятельный государственный орган.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки и Службе безопасности Украины. Так, Владислав Бухарев уволен с должности главы СВР и назначен первым заместителем главы СБУ. Должность главы разведслужбы получил Валерий Евдокимов.
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