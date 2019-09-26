Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло директору Департамента здравоохранения КГГА Валентине Гинзбург предписание в связи с выявлением нарушений требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, обусловленного общей работой близких лиц.

Как сообщает пресс-служба НАПК, главный врач Киевской городской клинической больницы №2 Анатолий Воронин не сообщил КГГА о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой со своей женой.

Нацагентство требует от чиновника КГГА провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.

Предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.