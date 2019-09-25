Государственная политика относительно введения квот, реализуемая с 2016 года, вернула украинский язык в эфиры телеканалов и радиостанций. Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, сообщает Укринформ.

«Политика государственного протекционизма привела к реальным результатам - к созданию большого количества новых песен, передач и фильмов именно на украинском языке. За 3 года украинский язык тотально вернулся в эфир телеканалов и радиостанций, а украинская песня обрела мощное развитие и устойчивую ротацию в эфире радиовещателей», - сказал Костинский.

Он напомнил, что в мае с.г. Нацсовет провел социологическое исследование касательно отношения украинцев к изменениям в национальном телерадиоэфире за 3 года. По результатам исследования, около 80% опрошенных предпочитают украинский как основной язык теле- и радиоэфира. Около 60% поддерживают политику государственного протекционизма относительно увеличения украинского и русскоязычного контента в эфире отечественных телеканалов и радиостанций. Около 50% украинцев положительно оценивают изменения в украинской музыкальной индустрии в результате введения квот на украиноязычную музыку.

Как отметил продюсер телеканала «М 2» Роман Муха, государственный протекционизм был единственно правильным решением, потому что он привел к огромным изменениям. Спустя 3 года после введения квот телеканал получает 6-7 видеоклипов каждую неделю, тогда как 3 года назад имели только 1 клип, что было недостаточно, чтобы канал выжил. То есть производство видеоклипов в 6 раз увеличилось, и качество их тоже значительно выросло.

«В среднем за месяц канал получал 30 клипов - то есть 10% нового контента. А за год - более 300 клипов. То есть количество украинской музыки за эти 3 года значительно выросло. И это стимулировало рост участников рынка аудиомузыкального искусства. По моим подсчетам, введение квот привлекло в музыкальную индустрию около 100 тысяч людей по всей стране - аранжировщиков, музыкантов, звуковые студии, световое оборудование и т.п. То есть введение квот - это колоссальные изменения не только в культуре, но и в структуре занятости», - подчеркнул продюсер.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада приняла законопроект № 3822-Д относительно увеличения украиноязычных квот на радио.

В течение первого года с момента вступления в силу доля песен на государственном языке составила 25%, начиная со второго года - 30%. С третьего года доля составила 35%.