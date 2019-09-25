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Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной межрегиональной группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз. Нелегалы ​​въезжали на территорию Украины также и через РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Львова и жительница столицы организовали противоправное перемещение за границу выходцев из восточных стран с повышенным террористическим риском. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину.

Для легализации в нашей стране и переправки за границу злоумышленники обеспечивали «транзитеров» поддельными паспортами граждан одной из европейских стран. Затем фигуранты дела группами отправляли иностранцев к границе с ЕС на собственном транспорте. Стоимость «услуг» участников группы составляла от трех до четырех тысяч американских долларов с одного нелегала.

Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Киева и во Львове после получения денег от четырех клиентов и попытки их противоправной переправки за границу.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Разоблачение и блокировки деятельности организованной группировки проводилось совместно с прокуратурой города Киева и следователями столичной полиции.
ForUm

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