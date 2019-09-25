Даже если беглый экс-президент Виктор Янукович решит пробраться в Украину через огороды в женском платье, его все равно задержат. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, сообщает «Обозреватель».

По его словам, Януковича ждет 13-летнее заключение в колонии или спецзаведении особого режима.

Комментируя заявления адвокатов Януковича о его желании вернуться в Украину, Мартыненко отметил, что бывшего президента задержат на паспортном контроле сразу же после пересечения границы.

«Если он (Янукович. – Ред.) будет где-то через огороды тихонько вечером в женском платье пробираться – то я думаю, он тоже попадется в руки правоохранительных органов почти сразу, потому что вся страна его очень ждет», – заверил советник Арсена Авакова.

Он напомнил о решении Оболонского районного суда Киева, который приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену.

«Решение суда нужно выполнять», – подчеркнул Мартыненко.

«Если будут какие-то другие решения суда, и они вступят в законную силу, то можно будет дискутировать. Но я не вижу судебных перспектив в снятии санкций с Виктора Януковича. У украинской Фемиды к нему очень много вопросов», – уточнил он.

По мнению Мартыненко, скорее всего Януковича ждет заключение в колонии или спецзаведении особого режима.

«Это особо тяжкое преступление. Соответственно, о каких-то поселениях говорить нельзя. Напомню, что Виктор Янукович уже имел на своем историческом пути проблемы с законом. Так что это можно рассматривать как рецидив и говорить о каком-то смягчении приговора или условий содержания, пожалуй, не очень уместно», – констатировал он.

В то же время советник министра признался, что не верит в возвращение Януковича и считает подобные заявления «информационным вбросом».

Напомним, защитник Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Адвокаты беглого-президента работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.

Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.