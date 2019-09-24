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Адвокаты беглого-президента Виктора Януковича работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Об этом заявил защитник Януковича адвокат Виталий Сердюк, сообщает Украинская правда.

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», - сказал он.

По словам Сердюка, защита Януковича работает над тем, чтобы доказать вину тех, кто совершил «государственный переворот» и «сдал Крым в 2014 году».

Обвинение отмечает, что приговор суда предыдущей инстанции относительно Януковича мотивирован и законный.

Заседание апелляционного суда по делу происходило 23 сентября.

Четвертый избранный Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.

4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.

В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.

Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
ForUm

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