На Буковине назревает международный скандал — румынские приходы»перетягивают» в Православную Церковь Украины.

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Румынская диаспора в Украине жалуется на давление и готова звонить во все колокола, чтобы не допустить подмены и переходов общин, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Вести».

Румынский викариат (церковно-административная единица) ПЦУ был создан еще 27 июля, накануне крестного хода. Планировалось, что он будет иметь право самоуправления, а подчиняться напрямую предстоятелю ПЦУ Епифанию: «Входить в викариат могут на добровольных основах религиозные организации (общины и монастыри)... Им гарантируются права на соблюдение по своему выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции».

Однако на деле до сих пор викариат, нацеленный на 127 румыноязычных приходов УПЦ на Буковине.

«По сути своей викариат виртуален, в нем нет ни единого румынского священника, ни каких-либо приходов», — рассказал священник Димитрие Попеску, который служит в небольшой молдавско-румынской парафии в честь Петра Могилы в Киево-Печерской лавре.

Пристальное внимание к румыноязычным общинам в ПЦУ начали проявлять сразу после ее создания. Архиепископы ПЦУ из Черновцов Онуфрий и Герман специально собирали пресс-конференцию, чтобы сообщить, что румыноязычным общинам УПЦ, которые перейдут в ПЦУ, гарантировано сохранение языка службы, а местный чиновник Сергей Бухаров, отвечавший в ОГА за религиозный вопрос, утверждал, что в УПЦ КП «чересчур мало работали с румыноязычными приходами».

О старте плотной «работы» со священниками «Вестям» рассказал источник в Румынской Православной Церкви.

«Их пытаются втянуть в свою структуру. Со стороны ПЦУ оказывают сильное давление на священников и мирян, чтобы наполнить викариатство, и это может привести к созданию соперничающих румыноязычных структур в Украине», — рассказал собеседник.

По его словам, румыноязычная диаспора намерена обращаться в Бухарест и к Румынской Православной Церкви за поддержкой, а также заявить о своей причастности к УПЦ.

Изначально создание отдельного викариата ПЦУ имело своей целью подыгрывание Румынскому патриархату, который в феврале 2019-го призывал Фанар прояснить статус «священников и иерархов бывшей УПЦ КП», а украинские власти — «уважать этническую и языковую самобытность граждан». Митрополит Епифаний, поясняя идею викариата, говорил, что Румынский патриархат приостановил признание автокефалии ПЦУ из-за внутренних споров (с Филаретом). Однако теперь очевидно, что Бухарест отвечать взаимностью не намерен. Более того, опасается действий в отношении своей диаспоры в Украине.

«Это и не диаспора вовсе, а полноценные члены украинского общества — именно их вовлеченность в процессы сейчас смущает ПЦУ. Румынские и украинские села на Буковине перемешаны, и соседи-румыны очень часто приходят помогать своим единоверцам из общин УПЦ, где происходят рейдерские захваты храмов, — рассказали в пресс-службе Черновицкой епархии УПЦ. — Последний пример — конфликт в селе Михальча в Старожинецком районе: румыны пришли на помощь общине УПЦ».

Конфликт подогрел местный священник от ПЦУ Виталий Данелюк, высказавшийся о «разжигании межнациональной розни».

«Ситуация общая для региона: когда в селе Товтры была похожая ситуация (полиция срезала замки с храма), со стороны захватчиков звучали фразы вроде "румыны, уезжайте в Румынию". Как быть с такой позицией, неясно: Епифаний и Зоря (епископ ПЦУ. — Авт.) демонстрируют намерения создать румынский викариат, а на местах происходят примеры "обратной любви"», — отметили в Черновицкой епархии УПЦ.

«Румыноязычным верующим комфортно в УПЦ, именно в церкви они находили отдушину, когда закрывались румынские школы, когда продвигалась позиция говорить только по-украински. Там искали спокойствие души», — подтверждает Дмитрие Попеску.

Со стороны румынских СМИ также звучат тревожные посылы.

«Хотя это (викариат. — Авт.) кажется инструментом единства для румын в Украине, если его не отвергнуть с самого начала, он приведет к глубокому расколу среди румын, — отмечает в авторском материале для сайта activenews.ro Иосиф Михайлеану. — Румынская община знает, что в украинском государстве существует политика насильственной ассимиляции меньшинств, кульминацией которой стал закон об образовании 2018 года и закон о государственном языке 2019 года... Ни один румынский священник не пошел к раскольникам (в ПЦУ. — Авт.), хотя последние объявили, что позволят им служить на румынском. Как им можно верить после десятилетий, за которые они говорили обратное?».