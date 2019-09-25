Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой дипломатический источник в Нью-Йорке.
По информации собеседника агентства, они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
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