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За минувшие сутки, 24 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем;

неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «восток» противник совершил 1 обстрел вблизи Марьинки из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
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