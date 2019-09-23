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Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу и продолжит рассмотрение дела 18 октября.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

«Сегодня был оглашен доклад коллегии судей по апелляционным жалобам», - сообщила она.

Рассмотрение дела продолжится в 11:00 18 октября.

После этого дело будет рассмотрено 18 ноября.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать из Януковича на пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Пока приговор не вступил в законную силу, поскольку обжалован стороной защиты.

На приговор подано 5 апелляционных жалоб.
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