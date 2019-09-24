В среду, 25 сентября, в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западные области придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории + 4 + 9 градусов, на юге – до 13 градусов.

Днем в среду предполагается + 14 + 18 градусов, на северо-востоке + 10 + 14 градусов, на юге и местами на Западе + 15 + 22 градуса.

В Киеве завтра еще побудет без осадков. Ближайшей ночью + 3 + 5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0-2 градуса, завтра днем ​​около +15 градусов.

В четверг, 26 сентября, в Киеве пройдут дожди, и похолодает днем ​​до +12 градусов.

На выходных ожидается потепление.

При этом синоптик напомнила, что всегда в Украине случаются в сентябре заморозки.