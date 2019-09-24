После введения рынка земли деньги от ее продажи будут идти не на финансирование государственного бюджета, а на поддержку местных громад. Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Hromadske.

«Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная... Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард», - пояснил он.

Министр рассчитывает, что в следующем году будут проданы 5% земли.

По словам Милованова, громады при этом сами будут решать, продавать ли землю, или использовать ее для своих нужд.

Он считает реальным прогноз Кабмина о получении государством более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году, но эти деньги должны быть направлены на финансирование местных громад.

Правительство рассчитывает, что земля будет стоить дороже 1 тыс. долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

Во избежание коррупционных схем, земля будет продаваться через платформу Prozorro, либо другую специальную торговую площадку.

Ранее министр экономического развития Тимофей Милованов заявил, что в его ведомстве подготовлены 35 сценариев запуска рынка земли.

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

В 2018 году парламент продлил запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

2 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

Зеленский рассказал, что согласно модели рынка, которую сейчас разрабатывает правительство, покупать землю в Украине смогут только украинцы.