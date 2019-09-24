также в разделеЭкономика
Советник Зеленского не видит возможностей для снижения налогов 39
В Украине подорожает газ для промышленности 35
Дело о растрате 8,6 миллиона «Центрогаза» направлено в ВАКС 19
Украина уже заполнила хранилища газа на 64% 17
Украинцы перевели из-за рубежа через сервисы ПриватБанка более 2 миллиардов долларов 54
Абромавичус хочет продать крейсер «Украина» 40
У россиян будут конфисковывать купленную украинскую землю 95
Коболев назвал тарифы на транзит газа для РФ 65
Рада приняла закон об охране географических брендов 38
Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси 70
Маркарова считает достижимым ежегодный рост ВВП на 5-7% 21
Криклий намерен уволить Новака из Укравтодора 50
Треть бюджета-2020 пойдет на погашение долгов 98
В Раде представили проект бюджета на 2020 год 66
В бюджет-2020 заложен рост ВВП на уровне 3,3% 52
Следующие трехсторонние переговоры по транзиту газа состоятся через месяц 54
В Минэкономики назвали условия создания прозрачного рынка земли 62
ЕБРР планирует инвестировать в Украину еще $1 миллиард 18

После введения рынка земли деньги от ее продажи будут идти не на финансирование государственного бюджета, а на поддержку местных громад. Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Hromadske.

«Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная... Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард», - пояснил он.

Министр рассчитывает, что в следующем году будут проданы 5% земли.

По словам Милованова, громады при этом сами будут решать, продавать ли землю, или использовать ее для своих нужд.

Он считает реальным прогноз Кабмина о получении государством более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году, но эти деньги должны быть направлены на финансирование местных громад.

Правительство рассчитывает, что земля будет стоить дороже 1 тыс. долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

Во избежание коррупционных схем, земля будет продаваться через платформу Prozorro, либо другую специальную торговую площадку.

Ранее министр экономического развития Тимофей Милованов заявил, что в его ведомстве подготовлены 35 сценариев запуска рынка земли.

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

В 2018 году парламент продлил запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

2 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

Зеленский рассказал, что согласно модели рынка, которую сейчас разрабатывает правительство, покупать землю в Украине смогут только украинцы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
19
Теги