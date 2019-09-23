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Глава АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил о «черном понедельнике» для бывших народных депутатов от парии «Блок Петра Порошенко» Ярослава и Богдана Дубневичей в связи с миллионными убытками УЗ при покупке и поставке анкеров АЗ-2 на протяжении 2018-2019 годов.

«Черный понедельник» для братьев Дубневичей. «Укрзализныця» собрала и передала материалы правоохранителям по миллионным убыткам при покупке и поставке анкеров. Это очередная ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок», - написал он в Facebook.

Кравцов привел в пример один случай.

«Как это работало: две компании с похожими названиями, в течение 2018-2019 лет поставляли нам закладные анкеры АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя. Как показала проверка: анкеры завозили из Беларуси. Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой «детали» составляла около 50 грн, а Укрзализныце ее уже продавали как товар за 94 грн», - рассказал он.

По подсчетам компании, только за 7 месяцев 2019-го завышение стоимости могло составить более 60 млн грн.

«Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам. Надеюсь, что реакция правоохранителей будет быстрой и эффективной», - резюмировал глава УЗ.
ForUm

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