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Украинский фильм «Штангист» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука стал кандидатом на получение премии Европейской киноакадемии, сообщает Госкино.

Так, короткометражная лента получила престижную награду на кинофестивале в Греции - SHORT FILM FESTIVAL IN DRAMA. Этот фестиваль – один из 20-ти, которые квалифицируют кандидатов на соискание премии Европейской киноакадемии в категории лучший короткометражный фильм.

Награждение победителей состоялось в субботу 21 сентября. Отмечается, что для «Штангиста» это 11-награда и 30-ое участие в международном кинофестивале.

Фильм «Штангист» создан в копродукции Украины и Польши. Это дебютная короткометражная работа режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, рассказывающая историю о цене победы в профессиональном спорте. Картина показывает жизнь тяжелоатлета, готовящегося к важным соревнованиям. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.

Сейчас режиссер работает над реализацией дебютного полнометражного фильма «Памфир».
ForUm

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