Печерский райсуд Киева разрешил заочное расследование против экс-нардепа, бывшего главы НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина.

Об этом говорится в постановлении суда от 9 сентября, сообщает Украинская правда.

В постановлении говорится, что он фигурирует в уголовном производстве № 42 018 000 000 000 584 от 14 марта 2018 года.

Как сообщалось, 15 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Евгения Бакулина.

Его подозревают в участии в «преступной организации Виктора Януковича», завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой афере, составлении фиктивных документов.



В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами «Нафтогаза Украины» в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, законченое покушение на завладение средствами компании в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также подозревают в завладении имуществом и средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек.

Согласно судебным материалам, Бакулин в июне 2016 года вылетел из Киева в Минск. Позже из Украины выехали его жена и дети. 22 августа 2019 года он был объявлен в международный розыск.

Напомним, 15 марта 2018 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

Генеральная прокуратура вызвала народного депутата на 5 апреля в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Его подозревают в завладении средствами НАК «Нафтогаз Украины» путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.

По данным ГПУ, нардеп давно не посещал Украину.

Бакулин возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года.