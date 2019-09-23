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Верующие Украинской Православной Церкви молятся о погибших в ДТП на трассе Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе на Житомирщине.

Фото: Фейсбук

Об этом написал митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим на своей официальной странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших работников Житомирского ТТУ в ужасной автокатастрофе возле Новоград-Волынского.Возносим усиленные молитвы.

Милосердный Господь да упокоит души усопших в домах Небесных! Вечная память», - написал митрополит Никодим.

В ночь с 22 на 23 сентября на трассе Киев-Чоп возле села Пилиповичи в Новоград-Волынском районе Житомирской области фура врезалась в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления: 9 погибших, 11 травмированных. В Житомире объявлен трехдневный траур.
ForUm

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