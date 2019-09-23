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Возможностей для снижения налогов с целью стимулирования экономики в Украине на сегодня нет, однако ситуация может измениться в будущем, сообщил в ходе форума советник президента Украины Олег Устенко, сообщает УНИАН.

«Что касается фискальных методов, то президент Зеленский, равно как и Кабинет Министров, с радостью использовали бы этот канал для стимулирования нашей экономики. Но тоже надо понимать, что мы с вами находимся в условиях дефицита государственного бюджета. И новый проект госбюджета, который сейчас справедливо подвергается критике и внесен на рассмотрение в Верховную Раду, очевидно, что он находится в зоне дефицита и дефицит находится в пределах чуть выше 2 процентов, а это значит, что у нас нет с вами так называемого фискального пространства, которое мы так хотели бы иметь, чтобы стимулировать экономику», - сказал Устенко.

«Оно (фискальное пространство. – Ред.) может появиться позже, есть возможности для этого появления», - добавил эксперт.

Также он сообщил, что на сегодня ни правительство, ни президент не могут повлиять на монетарную политику, так как Национальный банк полностью независим. Поэтому, по его словам, у власти остается последний канал стимулирования экономики – улучшение бизнес-климата в стране и активизация инвестиционной деятельности.

«За счет чего мы можем стимулировать улучшение бизнес-климата и активизацию инвестиционной деятельности? За счет снижения уровня коррупции, которая, по отдельным оценкам, находится на уровне порядка 10 миллиардов долларов, за счет борьбы с контрабандой, величина которой может достигать от 5 до 10 миллиардов долларов, за счет подвижек, которые можно сделать в рейтинге Doing Business. И, тогда для нас открываются каналы резкого увеличения качества экономики и действительно совершения прорыва», - отметил он.
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