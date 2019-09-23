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Епифаний (Думенко) публично лжет и его избрание главой Православной Церкви Украины не законно.

Фото: uanova.net 

Об этом заявил митрополит Украинской Православной Церкви КП Иоасаф (Шибаев) на своей странице в Facebook.

Митрополит УПЦ КП прокомментировал интервью главы ПЦУ, опубликованное в газете «Зеркало недели».

«Главное впечатление мое от этого интервью можно выразить кратко – лжец! Как же он, после этой лжи, будет управлять Церковью? Ведь то, что он говорит ложь – знают все архиереи Киевского Патриархата! Я понимаю сложность их теперешнего положения, но до каких же пор может простираться их молчание в ответ на циничную ложь их предстоятеля?», - пишет митрополит УПЦ КП.

«Очень много архиереев Киевского Патриархата было против предложенной Патриархом кандидатуры митрополита Епифания. Чтобы убедить архиереев голосовать, перед Объединительным Собором, на Архиерейском Соборе, проходившем накануне, да еще и раньше, было неоднократно заявлено о том, что в случае избрания митрополита Епифания предстоятелем, управлять церковью будут вдвоем – Патриарх (до своей кончины) и митрополит Епифаний, с главенством Патриарха», - отмечает митрополит Иоасаф.

По его словам, «было обещано, что это двоевластие найдет отражение в уставе, который должны будут принять на Поместном Соборе после получения Томоса. Даже говорилось, что интронизации новоизбранного предстоятеля не будет до смерти Патриарха. Все это заявлялось в присутствии, с участием и с видимым одобрением митрополита Епифания. Именно на этих условиях и голосовали, в том числе и я со своей делегацией».

«Если бы не было этих обещаний – митрополита Епифания не избрали бы. Теперь же, когда он публично лжет о том, что он никаких обещаний не давал, я не могу признавать его избрание законным. Он узурпировал власть в церкви обманом. Обманом не передается Благодать Святого Духа. Призываю всех архиереев-свидетелей вышеупомянутых договоренностей – сказать об этом вслух. Строительство церкви на фундаменте лжи не принесет этому делу успеха», – заключил Иоасаф (Шибаев)
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