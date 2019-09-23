Расследование факта растраты 8,6 млн грн дочернего предприятия «Центргаз», входящего в состав ОАО «Кировоградгаз» (51% акций принадлежат НАК «Нафтогаз Украины»), закончено, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

19 сентябряобвинительный акт в отношении бывшего руководителя предприятия прокуроры САП направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Следствие установило, что экс-руководитель накануне освобождения от занимаемой должности, летом 2017 года, заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа за 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для «Центргаза» условиях. По этому договору «Центргаз» должен осуществить полную предоплату или иначе продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель «Центргазу» распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях «Центргаз» не получил.

Расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года.

В апреле 2019 детективы НАБУ сообщили экс-руководителю о подозрении. В августе 2019 году расследование в отношении него завершено.