Мир стоял на пороге новой войны на Ближнем Востоке из-за атаки беспилотников на саудовские нефтяные мощности, но пока отступил

В минувшую субботу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии подверглись обстрелу и разрушениям, после которых страна вдвое сократила добычу нефти. На этом фоне в понедельник мировая цена на нефть заметно повысилась, но в течение недели снизилась. США и международная коалиция во главе с Эр-Риядом обвинили Иран в подготовке и организации удара. А международные обозреватели были поражены его эффективностью - сравнительно дешевые дроны нанесли многомиллиардный ущерб, чуть не подорвав весь мировой рынок нефти.

Почему США обвиняют в нападении Иран

Напомним, что атака произошла на фоне более масштабного геополитического конфликта. В мае прошлого президент США Дональд Трамп обвинил Иран в невыполнении т.н. «ядерного соглашения», и поэтому США из договора вышли... Потом в ноябре Вашингтон потребовал от всех стран прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных санкций. И вот в мае этого года Иран объявил, что также прекращает выполнение ядерной сделки и стал наращивать количество обогащенного (оружейного) урана, в дополнение пригрозив перекрыть пути поставки нефти через Ормузский пролив.

Тогда США направили в регион авианосную группу. Летом, когда иранцы сбили американский беспилотник, Трамп заявил, что отменил контрудар в последние минуты. Но через месяц уже американцы сбили БПЛА Ирана. Эскалация происходила по всем историческим образцам на фоне заверений о поисках мира.

В конце августа, после того как иранские военные из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), захватили танкер под британским флагом, Великобритания направила на Ближний Восток эсминец для охраны судов в Ормузском проливе. Министерство обороны Австралии тогда же сообщило, что направит боевой корабль, беспилотник и военных в Персидский залив.

И вот удар с «гибридной» стороны по двум нефтяных комплексам в Саудовской Аравии. По данным саудовских военных, было применено 18 беспилотников и семь крылатых ракет. Причем траектория пусков указывает на выстрелы с иранской стороны, и исключает противоположное по направлению йеменское.

Однако именно йеменские повстанцы-хуситы, пользующиеся поддержкой Тегерана, утверждают, что именно они стоят за этим нападением. «Нападения на заводы в Абкайке и Хурайсе были совершены в рамках законной и естественной реакции на преступления саудовских агрессоров», - заявил пресс-секретарь движения «Ансарулла» бригадный генерал Яхья Сари, сообщает MEHR.

Хуситы (или Хути) - военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена, преимущественно в северной части, поскольку в южной преобладает суннитское населения. С начала 2015 года хуситы захватили столицу Йемена Сану, являются де-факто правящей группой на большой части страны и сейчас при военной и финансовой поддержке Ирана ведут войну с международно признанным правительством. Такое себе местное «ОРДЛО». Поэтому, когда Иран говорит, что «его там нет», то понятно, кого он копирует в своей политике и риторике.

Вот Трамп и поручил министру финансов «существенно усилить санкции против страны Иран».

На этом фоне представители Пентагона и госдепа провели закрытую встречу в Комитете по вопросам Вооруженных Сил нижней палаты Конгресса США. «Самое главное, что я хочу узнать - это то, что мы планируем, какие наши варианты ответа», - пояснил председатель Комитета конгрессмен-демократ Адам Смит, отметив, что нападение на Саудовскую Аравию не дает Трампу никаких юридических оснований для военного ответа.

А тем временем арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, уже начала военную операцию в Йемене и уничтожила четыре объекта к северу от йеменского портового города Ходейда, передает DW. Как уточняют государственные саудовские СМИ, эти объекты использовались повстанцами для сборки (внимание!) дистанционно управляемых лодок и морских мин - и, соответственно, несли угрозу безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и южной части Красного моря.

Нефтяной рынок - защищенный и беззащитный одновременно

Нападение на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайсе стало крупнейшим за последние почти 30 лет и приостановило поставку около 5,7 из 9,8 млн баррелей дневной добычи королевства, сообщает Bloomberg. Особое внимание уделяется тому, что «нынешнее нападение, совершенное дронами, демонстрирует уязвимость сети добывающих регионов, нефтепроводов и портов, которые обеспечивают 10% мирового рынка нефти».

На уязвимости перед террористическими дронами сделали акцент многие обозреватели - особенно радовались в России «как дроны по 300 баксов обошли американскую систему обороны за миллиарды». Даже Путин - то ли в шутку, то ли насмехаясь - предложил Саудовской Аравии купить российские системы ПВО.

Так ли уж беззащитна нефтяная инфраструктура (как и любая гражданская: энергетическая, транспортная, водоснабжения и т.д.) перед новым поколением технологий, которыми могут воспользоваться злоумышленники? Нет. Потому что разработчики защиты живут в том же XXI веке и располагают тем же уровнем технологий.

Вот два сообщения из самых свежих.

Армия Соединенных Штатов Америки провела успешные испытания новой мобильной системы противовоздушной защиты от малых беспилотных летательных аппаратов – BLADE, говорится на сайте армии США.

В комплекс входят компактная радиолокационная станция, тепловизор и оптико-электронная система для работы днем или ночью. Детали разработки остаются в тайне, известно лишь, что ее можно будет установить на большинство военных машин армии США. Более того, систему разрабатывают в рамках еще более масштабного проекта CCDC, который предусматривает создание эшелонированной системы защиты от беспилотников различных типов и крылатых ракет.

Также в Европе бельгийская полиция возглавит тренировочную программу, которая финансируется Евросоюзом, по противодействию «недружественным» беспилотным летательным аппаратам. При этом такие опасные объекты будут обезвреживаться полицейскими дронами, в том числе - с использованием специальных сеток, как это происходило во времена гладиаторских боев, сообщает бельгийское издание «Brussels Times”.

Хуситы и раньше довольно часто атаковали инфраструктурные и гражданские объекты (аэропорты, нефтепроводы) на территории Саудовской Аравии. Но такого успеха они достигли впервые. Сказалась, вероятно, именно помощь от Ирана - задействование технологических, военных, финансовых, разведывательных, аналитических возможностей, которые есть в распоряжении крупного государства. Все то, что способно сделать нападение более эффективным. В то же время это опровергает мнение, что любой злоумышленник сможет причинить серьезный ущерб, лишь получив в руки современный беспилотник.

Что же касается «суперэффективного» ущерба ввиду дешевизны средств террористов по сравнению с ценностью их цели, то саудовские НПЗ в этом смысле уникальны - таких в мире еще поискать. Комплекс в Абдайке, например, принимает нефть из соседнего гигантского месторождения Гавар (крупнейшего в мире), а также из месторождений Хурайс и Шайба очищает ее от сероводорода и других опасных примесей и переправляет в терминалы на берегу Персидского залива. Операционная мощность завода - 5 млн баррелей нефти в день, или 5% всей мировой переработки. Высокая здешняя доходность, а значит и больший вред от атаки, обусловлены тем, что месторождение, переработка и транспорт расположены близко и огромны.

Bloomberg сразу объяснил, что саудовское королевство собирается компенсировать нехватку нефти запасами из своих гигантских резервных хранилищ. «У саудитов хранятся миллионы баррелей нефти в хранилищах в самом королевстве, а также в трех стратегических точках по миру: Роттердаме в Нидерландах, японской Окинаве и терминале Сиди Керири в Средиземном море у берегов Египта», - добавляет издание. К тому же министерство энергетики США также сообщило, что готово поднять нефть из стратегических топливных нефтяных резервов, если это потребуется для стабилизации любых колебаний на мировых энергетических рынках.

И если мировой рынок смог урегулировать буквально за несколько часов удар по крупнейшему производителю сырой нефти , то НПЗ, нефтепроводы, хранилища поменьше и подавно не принесут гипотетическим террористам такого успеха. В определенном смысле, худшее уже произошло, эффект увидели - значит будут приняты превентивные меры: как высокотехнологичные, так и простой физической защиты от выстрела или взрыва.

А вот что касается перехода на альтернативные по отношению к ископаемым углеводородам источники энергии - это совсем другая история. Впрочем, уязвимость нефтегазовой инфраструктуры для террористов теперь послужит в ней дополнительным аргументом.

Ближний Восток на пороге новой войны

Сенатор-республиканец, председатель Юридического комитета Верхней палаты американского Конгресса Линдси Грэм заявил, что введение санкций против Ирана, о которых заявил президент Трамп, будет мало, сообщило издание The Hill. По словам конгрессмена, введенные пакеты ограничений хоть и были мощными, однако не выполнили функции сдерживания, и режим в Тегеране даже не проявил воли измениться к лучшему.... Словно о Путине говорил... Что и не удивительно, поскольку оба режима ведут себя на международной арене похоже.

Со своей стороны после воинственной риторики о возможном ударе по Ирану Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать войны. Об этом президент США сказал в разговоре с журналистами в Белом доме.

Администрация Дональда Трампа стремится к мирному решению конфликта с Ираном, по крайней мере так заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с руководством Саудовской Аравии.

Он напомнил, что хотя Иран сбил американский беспилотник, совершил масштабные атаки на саудовский нефтяной комплекс, и вообще «грозит тотальной войной до последнего американца» - все равно «США и партнеры стремятся к созданию коалиции, направленной на достижение мира и мирного решения этого вызова».

США вполне могут, как говорит Трамп, «избежать войны», в их распоряжении есть санкционные оружие, душит врага медленно, но тише и надежнее, чем ракеты.

P.S. Когда материал был готов, поступили сообщения, что США отправят своих военных в Саудовскую Аравию для помощи в защите нефтяной индустрии. По словам министра обороны Марка Эсперо, они сосредоточат внимание, в первую очередь, на воздушной и противоракетной обороне. Тем временем на совещании в Белом доме президенту Дональду Трампу представили варианты военного ответа на действия Ирана и список потенциальных целей для поражения на его территории.