За минувшие сутки, 22 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды возле Николаевки - из стрелкового оружия;
вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;
неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Крымского и Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Железного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Майорска - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета;
в районе Зайцево и неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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