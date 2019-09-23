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За минувшие сутки, 22 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды возле Николаевки - из стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Крымского и Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Железного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Майорска - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцево и неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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