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Во Львове в рамках 26-го Форума издателей состоялся писательский марафон в поддержку украинских заложников Кремля.

Об этом сообщил корреспондент hromadske во Львове.

К акции присоединился украинский политзаключенный Олег Сенцов. Кроме него, к марафону присоединились Мирослав Маринович, Ольга Герасимьюк, Андрей Курков, Галина Крук, Вахтанг Кебуладзе, Римма Зюбина, Александра Матвийчук. Во время акции зачитали письма политзаключенных, а также их родственников.

«Мне очень приятно находиться во Львове. Спасибо львовянам за поддержку. Благодаря вашему труду, мы на свободе. У меня много дел, но самое главное — борьба за других пленных, находящихся за решеткой», — сказал Олег Сенцов.

После во Львовской национальной филармонии началась первая презентация нового сборника Олега Сенцова, «Маркетер». Книга является второй частью автобиографической трилогии автора. Ее он написал в заключении.
ForUm

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