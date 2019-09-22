Народный депутат от партии Слуга народа и спортсмен Жан Беленюк заявил, что полностью сосредоточится на политике после Олимпиады в Токио в 2020 году.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель — выступить на Олимпийских играх. Для этого я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. После этого я буду уже на 100% предан украинской политике. Сейчас я стараюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым. А в этом году начал, и стал первым», — заявил Беленюк.
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