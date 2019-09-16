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Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал победителем чемпионата мира по борьбе, который проходил в Нур-Султане (Казахстан), сообщает УНИАН.

На пути в полуфинал украинец, выступая в категории до 87 кг, сумел победить белоруса Николая Стадуба (3:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1) и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса (5:1). В полуфинале Беленюк был сильнее немца Дениса Кудлы - 2:1. В финале Жан сражался с венгром Виктором Лоринцом, который замыкает топ-3 мирового рейтинга. Результат решающей встречи - 2:1 в пользу украинца.

Стоит отметить, что Беленюк уже выигрывал чемпионат мира в весе до 85 кг в 2015 году, когда турнир проходил в Лас-Вегасе. Новый успех принес Беленюку лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио. В настоящий момент украинский борец также является народным депутатом от партии «Слуга народа». 
ForUm

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