Национализация ПриватБанка была одним из самых сложных решений, которые приняло украинское государство, и суды должны все рассматривать независимо.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в ток-шоу Свобода слова Савика Шустера (36-я мин).

«Во-первых, не нужно принимать ангажированные решения. Кейс ПриватБанка — это не политический кейс. Что мы как власть должны обеспечить? Прежде всего, чтобы суды независимо и обоснованно, без внешнего воздействия рассмотрели все имеющиеся сейчас дела и приняли решение», — заявил он.

Он добавил, что национализации и рефинансирования ПриватБанка многие позиционирует как пиар для власти.

«Но когда речь идет о таких больших суммах — это не пиар. Это — одно из самых сложных решений, которые украинское государство приняло в свое время. Это решение надо профессионально отстаивать. И это также тест — делать все профессионально, чтобы было доверие от граждан Украины к действиям власти. И я уверен, что мы его пройдем», — заявил Данилюк.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что олигарх Игорь Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома Валерии Гонтаревой заявлениями в прессе.