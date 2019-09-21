С начала суток, 21 сентября, российско-оккупационные войска 4 раза открывали огонь по украинским военным в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом применялись запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы.

Так, трижды под вражеский обстрел попадали украинские военнослужащие вблизи населенного пункта Водяное. Российские наемные обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, артиллерии калибра 122 мм, а также стрелкового оружия.

Также под вражеский обстрел попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Там оккупанты применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы.

«В результате прицельного вражеского огня с начала текущих суток боевых потерь среди наших украинских героев нет», - отметили в ведомстве.