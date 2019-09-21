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В субботу, 21 сентября, «желтые жилеты» вышли на протест в Париже.

В результате правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих.

Как сообщает France24, на улицы Парижа вышли тысячи полицейских, чтобы защитить памятники и правительственные здания на фоне нескольких крупных акций протеста: «желтых жилетов», профсоюзов и экологических активистов.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к участникам движения «желтых жилетов» с просьбой не срывать проведение Дней национального наследия 21−22 сентября, в рамках которых многие исторические здания открывают свои двери для посетителей.
ForUm

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