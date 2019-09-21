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В Черновцах полиция задержала мужчину, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, врезался в одно из зданий города, а затем устроил стрельбу.

Об этом сообщает полиция области.

Инцидент произошел 20-го сентября примерно в 13:00 на улице Русской. В результате происшествия никто не пострадал.

ТСН сообщает, что свидетелями аварии стали супруги правоохранители, которые были не на службе. Мужчина, инспектор первой роты патрульной полиции Черновцов, пошел к авто, которое врезалось в здание, и увидел, что водитель собирается скрыться с места аварии. Полицейский попросил его не делать этого, на что водитель достал пистолет. Когда инспектор пытался обезвредить водителя, тот выстрелил в воздух. Пистолет из рук водителя выбили другие очевидцы, которые подбежали на помощь. В это время жена полицейского вызвала скорую и экипаж полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 
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