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В 2018 году уже экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян изъявил желание подключиться к глобальному проекту Hyperloop. Именно Днипро должен был стать тестовой площадкой по внедрения транспорта пятого поколения.

Омелян обещал украинцам реализовать амбициозный проект за 5-10 лет. Нынешний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий высказал свое мнение о строительстве высокоскоростного поезда в Украине, пишет Наше місто.

«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям», — говорит министр.

Hyperloop — проект вакуумного высокоскоростного поезда, предложенный в 2013 году американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. По словам изобретателя, скорость поездов сможет достигать до 1220 км/ч. Нас сегодняшний день, проект до конца не реализован. Но на испытаниях уже удалось достичь максимальной скорости порядка 450-460 км/ч. Испытания проходят на полигонах в Хоторне и Лас-Вегасе. Также возводится полигон в Тулузе.

По словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, именно предприятия Днипра и Днепропетровской области должны были стать ключевыми поставщиками для ультрасовременного вида транспорта. Об этом он сообщил во время своего рабочего визита в Днипро в мае 2018 года.
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