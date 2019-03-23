Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге возможно изготовление сверхскоростной пассажирской капсулы для украинского проекта Hyperloop. Сообщается, что министр имел возможность ознакомиться с с производственным процессом на предприятии.
Отмечается, что пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины объяснила, что речь идет о о проекте Hyperloop в Украине. В конце февраля 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян впервые сообщил о планах Украины начать разработку нового вида транспорта – отечественного аналога Hyperloop, который будет называться HypeUA.
По предварительной информации, для создания новейшего транспорта Мининфраструктуры привлекло к проекту с украинской стороны Национальную академию наук Украины, «Укроборонпром», «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ПО "Южмаш»), «Каховский завод электросварочного оборудования», «Интерпайп Украина», Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформу развития инноваций, а также – зарубежную компанию Octagonal Corporation, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике.
В последствии, стало известно, что к проекту присоединилась компания Hyperloop Transportation Technologies, подписав меморандум о сотрудничестве с Мининфраструктуры Украины, который предусматривает строительство пилотной линии Hyperloop длиной 15 км. Отмечается, что Омелян считает вполне реальным на протяжении 5 лет создать участок скоростных вакуумных поездов Hyperloop, который соединит Балтику и Черное море.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что смена председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева сыграет на руку российскому «Газпрому».
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