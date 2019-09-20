ООО «Газоснабжающая компании «Нафтогаз Украины», что входит в группу Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке, сообщает пресс-служба комапании.

«Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочным контрактам с «Белэнерго», - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.

Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на ринке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке.

ООО «Газоснабжающая компании «Нафтогаз Украины» занимается поставками газа и электроэнергии на всей территории Украины.

Напомним, с 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За два месяца Украина импортировала около 586 млн кВт ∙ ч электроэнергии.