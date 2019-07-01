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Вице-премьер-министр Украины, руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион проинформировал об успешном старте ключевой энергореформы.

«Рынок электрической энергии запустился! Сегодня состоялись первые торги на рынке «на сутки вперед». Поздравляю команду ГП «Оператор рынка», НЭК «Укрэнерго», «Ощадбанк», Андрея Пышного и Игоря Насалика с удачным внедрением важной для Украины реформы", – написал он на своей странице в Facebook.

Владимир Кистион отдельно отметил, что в новом рынке цена электроэнергии для населения останется неизменной.

«Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной – в среднем 1,08 гривен за киловатт», - подчеркнул он.

Как сообщало агентство «Интерфакс-Украина», на новом биржевом сегменте оптового рынка э/э в воскресенье состоялись первые торги по продаже э/э на следующие сутки Киев.

На торгах продавались объемы, необходимые для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток. Как сообщается на сайте госпредприятия «Оператор рынка», отвечающем за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч.

Как сообщалось, «Оператор рынка» опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составила 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона «О рынке э/э», принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели «единого покупателя» к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы).

Введение нового конкурентного рынка электроэнергии является честью международных обязательств Украины по имплементации положений Третьего энергопакета Евросюза.
ForUm

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