Смертельная стрельба произошла в четверг вечером в центре американской столицы, во время которой погиб один человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местный телеканал WUSA9.

«Офицеры полиции подтвердили, что шесть человек получили огнестрельные ранения в районе Columbia Heights в четверг вечером. Один человек погиб», - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что инцидент произошел около 10 вечера в жилом квартале.

Пятерых раненых – четырех мужчин и одну женщину – сразу доставили в больницу. Среди них один находится в критическом состоянии.

Подробности инцидента выясняются.