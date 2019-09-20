Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию в Йемене. В результате были уничтожены четыре объекта к северу от йеменского портового города Ходейда, сообщает DW со ссылкой на государственные саудовские СМИ.

По их информации, эти объекты использовались повстанцами для сборки дистанционно управляемых лодок и морских мин и несли угрозу безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и южной части Красного моря.

Вооруженный конфликт в Йеменской Республике продолжается уже несколько лет. Его участниками являются повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», захватившие столицу Сану и значительную часть северных районов страны, с одной стороны, и правительственные войска Йемена, получающие поддержку от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, - с другой стороны.

Напомним, 14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Эр-Рияд позднее заявил, что нападение было совершено не с йеменской территории, а с севера. Инцидент «вне всяких сомнений», произошел при поддержке Ирана, заявил представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики.