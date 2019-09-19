Оценивать окружающий мир и строить с ним отношения нельзя на основе личных интересов, забывая о Божественной правде.

Фото: Патриарх Кирилл. Из открытых источников

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает «Фома».

Он привёл слова из Первого послания апостола Павла к Коринфянам: «Братия, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны» (1 Кор. 16:13).

«Мы должны воспринять эти слова как великий наказ апостола. Замечательно, что перечень добродетелей, которыми должен обладать христианин, начинается со слова "бодрствуйте". Что значит бодрствовать? Это значит не спать, находиться в сознании; а человек, находящийся в сознании, способен устанавливать связь с внешним миром, воспринимать внешний мир, анализировать то, что вокруг него происходит, и таким образом выстраивать свои отношения с внешним миром», — сказал Патриарх Кирилл.

«Здесь возникает очень важный вопрос. Каким критерием мы должны руководствоваться, чтобы оценивать окружающий нас мир, всё, что вокруг нас происходит?» — продолжил он.

Критерии политические, научные, художественные не охватывают всю полноту человеческого мировоззрения, отметил Предстоятель и добавил, что чаще всего человек оценивает окружающий мир, полагая в качестве критерия самого себя.

«То, что с нашей точки зрения правильно, то, что для нас хорошо, то и становится мерилом оценки всего, что происходит вокруг. Это великое заблуждение, потому что не может оценка окружающего мира сводиться к личному пониманию происходящего или к личным интересам», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

По его словам, этим грехом иногда страдают целые коллективы, общности людей. «Так, начиная с XVIII века, безбожие стало постепенно вытеснять веру из сознания нашей интеллигенции. А когда вместо Божественной правды и слова Божия критерием стали личные интересы, интересы носителей определённых политических и идеологических взглядов, тогда и началась погибель народа, которая привела к катастрофе революции 1917 г. и гражданской войны», — заключил Патриарх Кирилл.